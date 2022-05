Windows 11: al via i test per l’integrazione con Android 12.1

22 Maggio 2022 – 10:46

Microsoft continua a lavorare sull’integrazione tra Android e Windows 11, con ottime prospettive di miglioramento.

The post Windows 11: al via i test per l’integrazione con Android 12.1 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico