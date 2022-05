Luci Solari da esterno, in giardino si accendono quando passi

22 Maggio 2022 – 19:45

Quattro luci solari con sensore di movimento che illuminano fino a 120 ore alla volta il tuo giardino: eccezionali.

The post Luci Solari da esterno, in giardino si accendono quando passi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico