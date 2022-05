È la tua arma DEFINITIVA: mini aspirapolvere portatile con accessori

22 Maggio 2022 – 19:46

Un mini aspirapolvere che utilizzi praticamente dove vuoi, con 30 minuti di autonomia, nessun filo e nessun sacchetto.

