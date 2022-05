Uncharted & co.: i guai geopolitici di film e serie tv in Asia

21 Maggio 2022 – 21:20

Non solo Cina: sbagliare mappa o confini, in particolare sul mar Cinese meridionale, può bloccare la distribuzione di una pellicola e portare al boicottaggio di una compagnia. Un rompicapo geopolitico per il grande schermo e le piattaforme di streaming

Fonte: Wired