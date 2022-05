Pixel Watch: tanta RAM per compensare il vecchio chip?

21 Maggio 2022 – 10:45

Secondo nuove indiscrezioni, il Pixel Watch potrebbe montare un importante quantitativo di RAM per compensare un chipset vecchio 4 anni.

The post Pixel Watch: tanta RAM per compensare il vecchio chip? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico