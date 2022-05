Nuovi attacchi DDoS del gruppo filo-russo Killnet

21 Maggio 2022 – 19:45

Il gruppo filo-russo Killnet ha effettuato un nuovo attacco DDoS contro diversi siti istituzionali e quelli di sei aeroporti italiani.

