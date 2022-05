Apple ha scelto un design standalone per il visore AR/VR

21 May 2022 – 10:39

Continuano le indiscezioni sul visore AR/VR di Apple: la mela morsicata avrebbe optato per un design standalone.

The post Apple ha scelto un design standalone per il visore AR/VR appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico