Spazio: accordo di cooperazione tra Italia e Axiom

20 Maggio 2022 – 19:45

Il governo italiano e Axiom Space hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo e l’attuazione di progetti in ambito aerospaziale.

Fonte: Punto Informatico