Fermato il cardiologo con il vizio dei ransomware

20 May 2022 – 16:15

Alla quotidiana ttività di cardiologo affiancava quella di sviluppatore di ransomware: la bizzarra storia di Moises Luis Zagala Gonzales.

The post Fermato il cardiologo con il vizio dei ransomware appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico