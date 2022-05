Criptovalute: il presidente del Panama è preoccupato

20 May 2022 – 10:00

Il presidente del Panama non firmerà la legge sulle criptovalute finché non conterrà regole valide che rispettino le norme antiriciclaggio.

The post Criptovalute: il presidente del Panama è preoccupato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico