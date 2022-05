Boeing CST-100 Starliner in viaggio verso la ISS

20 May 2022 – 19:06

Dopo mesi di ritardo, la CST-100 Starliner di Boeing è stata lanciata ieri e nelle prossime ore raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale.

The post Boeing CST-100 Starliner in viaggio verso la ISS appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico