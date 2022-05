Apple: il visore AR/VR è stato mostrato ai dirigenti

20 May 2022 – 10:17

Nei giorni scorsi, si è parlato di come il visore AR/VR di Apple avesse dovuto affrontare numerose difficoltà per poter arrivare allo stadio attuale, non ancora maturo, ma comunque rilevante. Un ulteriore step sembrerebbe però essere stato da poco compiuto: i dirigenti della “mela morsicata” avrebbero infatti avuto modo di vedere in anteprima il dispositivo. […]

Fonte: Punto Informatico