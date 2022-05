Ultrainternet: Fibra Tiscali a 25,95, SCADE DOMANI

19 Maggio 2022 – 1:45

Scegliere l’Ultrainternet di Tiscali è sicuramente una delle scelte migliori che possiate fare soprattutto perché il provider sardo è stato premiato da Ookla come miglior connessione internet in Italia. L’offerta di Tiscali che vedremo tra un attimo offre internet senza limiti a casa fino ad 1 Gigabit al secondo disponibile fino a ad un costo […]

The post Ultrainternet: Fibra Tiscali a 25,95, SCADE DOMANI appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico