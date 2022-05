Se la tua TV non ha le app, con 14€ risolvi e ottieni SKY 3 mesi

19 May 2022 – 18:57

Puoi rendere una vecchia TV al passo con i tempi spendendo poco e avendo tutto a portata di telecomando, ecco in che modo.

The post Se la tua TV non ha le app, con 14€ risolvi e ottieni SKY 3 mesi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico