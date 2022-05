Le criptovalute potrebbero rappresentare una svolta per la Russia

19 May 2022 – 10:30

Il Ministro dell’Industria e del Commercio Russo ha rivelato che le criptovalute potrebbero presto rappresentare una svolta per la Russia.

