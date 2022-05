iPhone 14 Pro: si parte da 256 GB di storage

19 May 2022 – 12:56

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di far partire da 256 GB la capacità minima di storage di iPhone 14 Pro e Pro Max.

Fonte: Punto Informatico