AirPods Pro: denuncia ad Apple per danni all’udito

19 May 2022 – 13:19

Negli Stati Uniti è stata avviata una causa contro Apple dopo che un ragazzo ha subito danni all’udito utilizzando un paio di AirPods Pro.

The post AirPods Pro: denuncia ad Apple per danni all’udito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico