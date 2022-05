Acer Predator Helios 300: visione 3D senza occhiali

19 Maggio 2022 – 13:45

Il nuovo Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition ha un schermo da 15,6 pollici con pannello lenticolare che permette la visualizzazione 3D.

