Acer Chromebook Spin 714: convertibile premium

19 May 2022 – 10:12

Il Chromebook Spin 714 è un modello di fascia alta con schermo touch da 14 pollici, processori Intel di dodicesima generazione e SSD fino a 512 GB.

The post Acer Chromebook Spin 714: convertibile premium appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico