Possibili attacchi DDoS verso infrastrutture nazionali

18 May 2022 – 10:34

Il CSIRT ha rilevato un aumento delle attività che potrebbero indicare un imminente attacco DDoS contro le infrastrutture nazionali.

