Perché i laureati delle università italiane non possono accedere ai visti speciali del Regno Unito

18 Maggio 2022 – 18:20

La lista degli atenei d’eccellenza serve a garantire una corsia preferenziale per chi cerca lavoro in Gran Bretagna. L’elenco riprende tre classifiche internazionali e le università italiane non vi rientrano. Ma non è una novità

Fonte: Wired