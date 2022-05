Napster, il rilancio: nostalgia in salsa Web3

18 Maggio 2022 – 19:45

Il brand divenuto celebre oltre vent’anni fa passa nuovamente di mano: il futuro di Napster passerà dal Web3, qualunque cosa significhi.

The post Napster, il rilancio: nostalgia in salsa Web3 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico