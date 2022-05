Criptovalute e adozione: protagonisti gli investitori istituzionali

18 May 2022 – 10:30

Secondo i dati offerti da Coinbase, in termini di adozione delle criptovalute protagonisti del primo trimestre sono gli investitori istituzionali.

