Costa Rica: ransomware per rovesciare il governo?

18 May 2022 – 16:34

Il gruppo Conti ha aumentato il riscatto a 20 milioni di dollari, minacciando altri attacchi ransomware per rovesciare il governo del Costa Rica.

