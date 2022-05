Apple Watch 8: i render mostrano un design rinnovato

18 Maggio 2022 – 22:45

Stando ai render diffusi in Rete, Apple Watch Series 8 potrebbe disporre di un design rinnovato, con bordi minimal e frame squadrato.

The post Apple Watch 8: i render mostrano un design rinnovato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico