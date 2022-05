Al Congresso degli Stati Uniti si è discusso di Ufo

18 Maggio 2022 – 15:20

Un’audizione pubblica ha mostrato le segnalazioni raccolte su oggetti volanti e fenomeni aerei non identificati e avviato uno studio rigoroso, specificando che non c’è motivo di tirare in ballo gli extraterrestri

Fonte: Wired