Acer Swift 3: schermo OLED e processori Intel

18 Maggio 2022 – 19:45

Acer ha annunciato il nuovo Swift 3 con schermo OLED da 14 pollici, insieme ai convertibili Spin 5 e Spin 3 con display touch e processori Intel.

Fonte: Punto Informatico