Acer annuncia nuovi TravelMate per utenti business

18 Maggio 2022 – 19:45

Acer ha annunciato i nuovi TravelMate P2, P4 e Spin P4 con schermi da 14, 15,6 e 16 pollici, processori Intel/AMD e fino a 32 GB di RAM.

The post Acer annuncia nuovi TravelMate per utenti business appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico