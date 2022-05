Windows 11: cambia la finestra per spegnere il PC

17 May 2022 – 10:15

Su Windows 11, nella build 2511 disponibile nel canale Dev per gli Insider, Microsoft ha modificato la finestra usata per spegnere il PC.

The post Windows 11: cambia la finestra per spegnere il PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico