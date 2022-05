Elon Musk: acquisizione Twitter a rischio

17 Maggio 2022 – 16:45

Elon Musk non porterà a termine l’acquisizione di Twitter se non verranno fornite le prove che il numero di account fasulli è inferiore al 5%.

Fonte: Punto Informatico