ASUS ROG Flow X16: potente gaming laptop

17 May 2022 – 16:26

ASUS ha presentato il nuovo ROG Flow X16 con schermo touch da 16 pollici, processori AMD Ryzen 6000 e scheda video NVIDIA GeForce RTX 30.

The post ASUS ROG Flow X16: potente gaming laptop appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico