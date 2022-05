Anche la MiamiCoin è andata in fumo: -95%

17 May 2022 – 10:16

La criptovaluta della città di Miami è crollata del 95% in un semestre mandando in fumo i sogni del sindaco Suarez per un reddito da criptovaluta.

Fonte: Punto Informatico