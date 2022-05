Xiaomi Mi TV P1 50 è cinema in casa a un prezzo folle su Amazon

16 May 2022 – 13:44

Su Amazon acquisti l’eccezionale Xiaomi Mi TV P1 50 che porta il vero cinema direttamente a casa tua a meno con soli 349,99 euro.

The post Xiaomi Mi TV P1 50 è cinema in casa a un prezzo folle su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico