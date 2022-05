Windows 11 22H2: il rilascio della RTM si avvicina

16 May 2022 – 13:22

Stando a quanto emerso, Microsoft renderà disponibile la RTM di Windows 11 22H2 a stretto giro, il rilascio è previsto per i prossimi giorni.

