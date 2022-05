Vulnerabilità nei firewall Zyxel: attacchi in corso

16 May 2022 – 13:29

Sono stati rilevati attacchi che sfruttano la vulnerabilità dei firewall Zyxel, sui quali non è stata ancora installata l’ultima versione del firmware.

The post Vulnerabilità nei firewall Zyxel: attacchi in corso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico