Didacta 2022: BenQ e la rivoluzione dell’apprendimento

16 Maggio 2022 – 19:45

Didacta 2022 (20-22 Maggio, Firenze) è un appuntamento fondamentale per riflettere sul futuro della didattica: il programma di BenQ, tutte le sessioni.

The post Didacta 2022: BenQ e la rivoluzione dell’apprendimento appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico