Windows 11: BSoD con KB5013943 e antivirus Sophos

15 Maggio 2022 – 13:45

L’aggiornamento KB5013943 per Windows 11 causa la comparsa del famigerato Blue Screen of Death (BSoD) sui computer con Sophos Home.

