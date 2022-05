Cibersicurezza: accordo Consiglio-Parlamento UE

15 Maggio 2022 – 13:45

Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla direttiva NIS 2 che consentirà di migliorare la sicurezza di reti e sistemi informativi.

