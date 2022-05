TIM, FiberCop e Open Fiber: accordo per le aree bianche

14 Maggio 2022 – 13:45

TIM, FiberCop e Open Fiber hanno sottoscritto un accordo che velocizzerà la realizzazione della rete FTTH nelle aree bianche incluse nel piano BUL.

Fonte: Punto Informatico