Il Google Pixel Watch monta lo stesso chip del Galaxy Watch 2018?

14 May 2022 – 10:07

Secondo una fonte di 9to5google.com, il Pixel Watch monterebbe lo stesso chip visto nel modello di Galaxy Watch del 2018.

The post Il Google Pixel Watch monta lo stesso chip del Galaxy Watch 2018? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico