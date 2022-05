Il CEO di Twitter pensa che Elon Musk chiuderà l’affare, ma è pronto a tutto

14 Maggio 2022 – 10:45

Parag Agrawal, CEO di Twitter, ha commentato la decisione di Elon Musk di sospendere l’acquisizione: l’esecutivo si dice comunque ottimista.

The post Il CEO di Twitter pensa che Elon Musk chiuderà l’affare, ma è pronto a tutto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico