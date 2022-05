Attacco DDoS contro siti italiani: analisi del CSIRT

14 Maggio 2022 – 13:45

Il CSIRT ha descritto la tecnica utilizzata dal gruppo Killnet per effettuare un attacco DDoS contro diversi siti italiani, tra cui quello del Senato.

