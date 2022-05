Zyxel: falla critica nei firewall, ma c’è la patch

13 May 2022 – 10:29

Nei giorni scorsi è stata scovata una falla critica nei firewall Zyxel, la patch è stata distribuita subito, ma i dettagli sono giunti dopo.

Fonte: Punto Informatico