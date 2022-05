Tra i giovani quasi uno su 3 non studia e non lavora

13 Maggio 2022 – 9:20

L’ultimo rapporto sulle disuguaglianze di Oxfam disegna un quadro sconfortante del mercato del lavoro, specialmente per ragazze e ragazzi su cui il paese non investe. Aumentano i neet nella fascia 20-34 anni e i problemi per le nuove generazioni

Fonte: Wired