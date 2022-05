iPhone: Steve Jobs non voleva lo slot per la SIM

13 Maggio 2022 – 19:45

In un’intervista, Tony Fadell ha dichiarato che già Steve Jobs avrebbe voluto lanciare un iPhone sprovvisto di supporto per SIM fisica.

