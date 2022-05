Il serpente dell’Essex: il fascino contemporaneo del gotico vittoriano

13 Maggio 2022 – 15:20

La miniserie period dal 13 maggio su Apple Tv+ parte come un suggestivo horror folk per trasformarsi in un lucido trattato sulla fede e la scienza, poi nel liberatorio coming of age di una donna alla scoperta di sé stessa e infine in una love story.

Fonte: Wired