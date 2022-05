Il nuovo Trojan “Nerbian” utilizza trucchi anti-rilevamento avanzati

13 Maggio 2022 – 16:45

Nerbian è un nuovo trojan ad accesso remoto, noto come RAT, che si sta diffondendo di recente grazie a campagne che coinvolgono il Covid-19.

The post Il nuovo Trojan “Nerbian” utilizza trucchi anti-rilevamento avanzati appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico