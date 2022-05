Google Maps: arrivano vista immersiva e altre novità

13 May 2022 – 13:36

Durante il Google I/O sono state annunciate tante nuove feature relative a Google Maps, tra cui la vista immersiva e i percorsi eco-friendly.

