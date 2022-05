Fiera Didacta Italia: novità di Lenovo per la scuola

13 Maggio 2022 – 13:45

Lenovo mostrerà il tablet 10w, il convertibile 13w Yoga e il tool NetFilter alla Fiera Didacta Italia in programma dal 20 al 22 maggio.

The post Fiera Didacta Italia: novità di Lenovo per la scuola appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico