Come l’Italia sta cercando di fermare la peste suina africana

13 Maggio 2022 – 9:20

È necessario recintare subito le aree infette per impedire la propagazione del virus, che potrebbe colpire economicamente soprattutto gli allevatori. Ecco cosa c’è da sapere sulle epidemie in circolazione in gran parte d’Europa, soprattutto a causa dei cinghiali

Fonte: Wired